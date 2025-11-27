Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Açıldı

Eski Sanayi Sitesi'nin Aydoğdu Mahallesi'ndeki yeni Küçük Sanayi Sitesi'ne taşınma sürecinde hak sahiplerini bilgilendirmek için Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi açıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:39
Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Açıldı

Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Açıldı

Eski Sanayi Sitesi'nin taşınma sürecinde hak sahiplerine bilgi ve yönlendirme sağlanacak

Tekirdağ'da, Eski Sanayi Sitesi'nin Aydoğdu Mahallesi'ndeki yeni Küçük Sanayi Sitesi alanına taşınma sürecinde hak sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi hizmete açıldı.

Proje, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Süleymanpaşa ilçesinin kent merkezindeki mevcut Eski Sanayi Sitesi'nin hem ulaşım hem de yapı niteliği açısından yetersiz kalması nedeniyle taşınma süreci hız kazandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan yeni Küçük Sanayi Sitesi faaliyete geçtiğinde, modern ve tam donanımlı dükkânlar hak sahiplerine sunulacak. Açılan irtibat ofisi, hak sahiplerine yeni çalışma alanları ve teslim süreçleri hakkında rehberlik edecek.

Açılış törenine Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nden 3 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı İrfan Akça, 4 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Günay Çoban ve beraberlerindeki heyet katıldı. Törenin ardından heyet, İl Müdürlüğü'nde bir araya gelerek Tekirdağ genelinde yürütülebilecek kentsel dönüşüm çalışmaları, mevcut sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

İrtibat ofisi, taşınma sürecinin şeffaf ve koordineli ilerlemesi amacıyla hak sahiplerine bilgi verecek ve süreç boyunca iletişim merkezi işlevi görecek.

TEKİRDAĞ’DA ESKİ SANAYİ SİTESİNİN AYDOĞDU MAHALLESİ’NDEKİ YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANINA...

TEKİRDAĞ’DA ESKİ SANAYİ SİTESİNİN AYDOĞDU MAHALLESİ’NDEKİ YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANINA TAŞINMASI SÜRECİNDE HAK SAHİPLERİNİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM İRTİBAT OFİSİ AÇILDI.

TEKİRDAĞ’DA ESKİ SANAYİ SİTESİNİN AYDOĞDU MAHALLESİ’NDEKİ YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANINA...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' Mahallelere Taşındı
5
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu
6
Mardin Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Sopalı Kavga: 3 Yaralı
7
İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?