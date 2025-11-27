Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Açıldı

Eski Sanayi Sitesi'nin taşınma sürecinde hak sahiplerine bilgi ve yönlendirme sağlanacak

Tekirdağ'da, Eski Sanayi Sitesi'nin Aydoğdu Mahallesi'ndeki yeni Küçük Sanayi Sitesi alanına taşınma sürecinde hak sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi hizmete açıldı.

Proje, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Süleymanpaşa ilçesinin kent merkezindeki mevcut Eski Sanayi Sitesi'nin hem ulaşım hem de yapı niteliği açısından yetersiz kalması nedeniyle taşınma süreci hız kazandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan yeni Küçük Sanayi Sitesi faaliyete geçtiğinde, modern ve tam donanımlı dükkânlar hak sahiplerine sunulacak. Açılan irtibat ofisi, hak sahiplerine yeni çalışma alanları ve teslim süreçleri hakkında rehberlik edecek.

Açılış törenine Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nden 3 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı İrfan Akça, 4 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Günay Çoban ve beraberlerindeki heyet katıldı. Törenin ardından heyet, İl Müdürlüğü'nde bir araya gelerek Tekirdağ genelinde yürütülebilecek kentsel dönüşüm çalışmaları, mevcut sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

İrtibat ofisi, taşınma sürecinin şeffaf ve koordineli ilerlemesi amacıyla hak sahiplerine bilgi verecek ve süreç boyunca iletişim merkezi işlevi görecek.

