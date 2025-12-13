Tekirdağ'da kimya tesislerine koku ve emisyon denetimi

Ergene ve Çorlu hattında saha ölçümleri ve Çorlu Çayı incelemesi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Ergene ve Çorlu hattında kimya tesislerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler; tesis içi koku, organik bileşik emisyonu ve olası kaçak deşarjların tespiti amacıyla yapıldı.

Ergene ilçesinde kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek koku ve organik bileşik emisyonlarının tespiti için sahada aktif örnekleme yöntemiyle anlık ölçümler yapıldı. Buna ek olarak tesis içinde ve tesislerin etki alanlarına pasif örnekleme tüpleri yerleştirildi.

İki ay sürecek örnekleme çalışmaları sonucunda tesislerden kaynaklanan organik bileşiklerin emisyon konsantrasyonları belirlenecek. Elde edilen ölçüm sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli tüm idari işlem ve yaptırımlar uygulanacak.

Öte yandan, Çerkezköy ilçesi ile Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi arasında kalan Çorlu Çayı güzergahında da denetimler yapıldı. Müdürlüğün ekipleri, dere yatağı ve çevresini izlemek için drone ile görüntüleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çorlu Çayı’na yapılan veya yapılması muhtemel kaçak deşarjlar ile mevzuatta belirlenen sınır değerlere aykırı deşarjlar tespit edildiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari yaptırımların uygulandığı; tespit edilen kaçak deşarj hatlarının kapattırılarak takibinin sürdürüldüğü bildirildi.

ERGENE VE ÇORLU HATTINDA KİMYA TESİSLERİ İLE ÇORLU ÇAYI’NA YÖNELİK KOKU, EMİSYON VE KAÇAK DEŞARJ DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.