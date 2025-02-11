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Tekirdağ'da Kızını Öldüren Baba Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde baba A.Y., kızını öldürdüğünü itiraf ederek tutuklandı. Olayın detayları ve adli süreç merak konusu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:57
Tekirdağ'da Kızını Öldüren Baba Tutuklandı

Çorlu'da Dehşet Verici Olay

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kızını öldürdüğünü itiraf eden baba A.Y. tutuklandı. Olay, Hatip Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki intihar girişimi paylaşımı, yakınları tarafından polisi alarma geçirdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Hızla yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, A.Y’nin evine çilingir yardımıyla girdi. Yapılan kontrolde, A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kızının bilekleri kesilmiş halde bulundu. A.Y. ise sağlık durumunu düzeltmek için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adli Süreç Başladı

A.Y’nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medyada eski eşini hedef alan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan A.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Baba İfadesinde Kan Donduran Detaylar Verdi

A.Y. ifadesinde, olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini, sonraki süreçte sosyal medya hesabında eski eşinin kızıyla paylaşımlarını gördüğünde sinirlendiğini anlattı. Tartışmanın ardından, "Kızımı kanepede boğdum," diyerek cinayeti itiraf etti. Ayrıca, intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.

Emniyetteki işlemlerin ardından A.Y, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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