Tekirdağ'da Kuraklığa Dayanıklı Ayçiçeği Yetiştiriciliği İçin Anıza Ekim Yöntemi Uygulanıyor

Kuraklıkla Mücadelede Anıza Ekim Yöntemi

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle yaşanan verim kayıplarını en aza indirmek için üreticiler, anıza ekim yöntemini uygulamaya geçiyor. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Derneği tarafından başlatılan "Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi" çalışmaları hızla devam ediyor.

Üreticilerle Bir Araya Gelindi

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve dernek başkanı Mehmet Aykut, Gündüzlü Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Etkinlikte çiftçiler, anıza ayçiçeği ekimine ilişkin bilgi aldılar ve ekim işlemi gerçekleştirdiler.

Proje ile Daha Az Kaynak, Daha Fazla Verim

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, anıza ekim yönteminin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. “Anıza ekimle, daha az gübre, enerji, yakıt ve ilaç kullanarak kaliteli ürünler elde edebiliriz.” diye konuştu. Aksoy, projeyi Türkiye genelinde uygulayıp, çiftçilere destek almayı düşündüklerini de ekledi.

Toprak İşlemesinde Devrim

Aksoy, toprakların fazla sürülmeden işlem görünmesi gerektiğinin altını çizerek, “Anıza ekimle daha verimli üretim yapılabileceğini” vurguladı. Ayrıca, bu yöntemle yabancı ot mücadelesinin kolaylaştığını ve toprakta organik madde ve su kaybının azaldığını ifade etti.

Üreticilere Yönelik Bilgilendirme Devam Ediyor

Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Derneği Başkanı Mehmet Aykut, projenin 3 yıldır uygulandığını ve devletin de destek olduğunu belirtti. “Kuraklığa karşı dayanıklılık ve toprağın korunması için proje çok önemli. Başarılı olacağına inanıyoruz,” dedi.

Üreticilerin Deneyimleri

Çiftçi Umur İnanç, 2 yıldır anıza ekim yaptığını ve sonuçlardan memnun kaldığı için ekim alanını artırdığını ifade etti.

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle yaşanan verim kayıplarını en aza indirmek için üreticiler, anıza ekim yöntemini uyguluyor.

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle yaşanan verim kayıplarını en aza indirmek için üreticiler, anıza ekim yöntemini uyguluyor.