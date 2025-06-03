Tekirdağ'da Kurban Bayramı Öncesi Otobüs Denetimleri Başladı

Denetimler Sıkı Bir Şekilde Devam Ediyor

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde önemli bir denetim programı başlattı. Trafik Şube ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde seyahat eden vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Güvenlik Bilincine Vurgu

Yapılan denetimlerde sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatılarak, bu konuda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, araçlarda takograf, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemeri kontrollerini titizlikle yaparak yolcu güvenliğini önceliklendirdi.

Trafik Yoğunluğuna Karşı Önlemler

Bayram tatili süresince Tekirdağ genelinde trafik yoğunluğunun önlenmesi ve akışın güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Bu sayede, hem yolcuların can güvenliği hem de trafik düzeni korunmuş olacak.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim gerçekleştirdi.