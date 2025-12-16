DOLAR
Tekirdağ'da Kurye Motosikletten Düştü: Saray'da Sollama Kazası

Tekirdağ Saray'da sollama manevrası sırasında dengesini kaybeden kurye İ.K., 48 AJM 165 plakalı motosikletten düşerek yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:44
Tekirdağ’da önündeki aracı solladığı sırada dengesini kaybeden kurye motosikletten düşerek yaralandı.

Saray ilçesinde meydana gelen kazada, İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 48 AJM 165 plakalı motosikleti kullanan kurye İ.K., iddiaya göre önünde ilerleyen aracı solladıktan sonra motosikletin hakimiyetini kaybetti. Dengesini yitiren sürücü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

