Tekirdağ'da Kurye Motosikletten Düştü: Saray'da Sollama Kazası

Tekirdağ'da kurye motosikletten düştü

Saray ilçesinde sollama kazası

Tekirdağ’da önündeki aracı solladığı sırada dengesini kaybeden kurye motosikletten düşerek yaralandı.

Saray ilçesinde meydana gelen kazada, İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 48 AJM 165 plakalı motosikleti kullanan kurye İ.K., iddiaya göre önünde ilerleyen aracı solladıktan sonra motosikletin hakimiyetini kaybetti. Dengesini yitiren sürücü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

