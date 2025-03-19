Tekirdağ'da Lodos Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'ndeki lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek, balıkçıları da zor durumda bıraktı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:10
Tekirdağ'da Lodos Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Lodosun hızı zaman zaman 50 kilometreye kadar ulaşarak, yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı.

Bu olumsuz hava koşulları, balıkçıları da derinden etkiledi ve denize açılmalarını engelledi. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun şiddetinin balıkçılar üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Pehlivanoğlu, balıkçıların, lodosun etkisini kaybetmelerini ve denize açılma fırsatı bulmalarını beklediklerini ifade etti.

Kentte hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ve lodosun etkisinin 2 gün sürmesinin beklendiği bildiriliyor.

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor....

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor....

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

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