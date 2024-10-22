Tekirdağ'da Lodos Sonucu Kırmızı Yosun Birikimi

Tekirdağ'da Sahilde Lodos Etkisi

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahilin bazı bölgelerinde kırmızı yosun birikimi görüldü. İki gündür süren lodosun oluşturduğu dalgalar, kıyıya yosun ve farklı atıklar getirmiştir.

Uzman Görüşleri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini ve bu durumun kirlilik anlamına gelmediğini ifade etti. Tecer, "Sert lodos nedeniyle denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bu mevsimlerde yaşanan normal bir durumdur." dedi.

Kooperatif Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise yosunların sadece kötü bir görüntü ve kokuya yol açtığını belirtti. Ayrıca, havanın normale dönmesiyle birlikte yosunların dağılacağına dikkat çekerek, durum karşısında endişelenmemek gerektiğini aktardı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.