DOLAR
39,84 -0,09%
EURO
46,74 -0,03%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.275.230,32 -0,2%

Tekirdağ'da Müsilaj Önleme İçin Çevre Denetimi Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumları için çevre denetimleri yapıldı. 33 tesis incelendi, 29 atık su numunesi alındı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 10:26
Tekirdağ'da Müsilaj Önleme İçin Çevre Denetimi Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Çevresel Denetim Seferberliği

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi amacıyla Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, denizle kıyısı olan illerde Bakanlık tarafından eş zamanlı denetim başlatıldı.

Denetimlerin Kapsamı

Tekirdağ'da yürütülen çevre denetimleri kapsamında, denize atık su deşarjı bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kentsel atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde kapsamlı incelemeler yapıldı.

Denetim Sonuçları

Gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 33 tesis kontrol edildi ve 29 atık su numunesi alındı. Bu numuneler çeşitli analizlere tabi tutulacak.

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi...

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi.

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi...

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Orman Yangını: Gölpazarı'nda Evler Zarar Gördü
2
Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
3
Afyonkarahisar'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 4 Yaralı
4
Kırklareli'nde Şekerin Vücuda Etkileri Konuşuldu
5
Uşak'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Siirt'te 'Bilim Kafe' Etkinliği: Enerji Teması Ele Alındı

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı