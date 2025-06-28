Tekirdağ'da Müsilaj Önleme İçin Çevre Denetimi Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Çevresel Denetim Seferberliği

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi amacıyla Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, denizle kıyısı olan illerde Bakanlık tarafından eş zamanlı denetim başlatıldı.

Denetimlerin Kapsamı

Tekirdağ'da yürütülen çevre denetimleri kapsamında, denize atık su deşarjı bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kentsel atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde kapsamlı incelemeler yapıldı.

Denetim Sonuçları

Gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 33 tesis kontrol edildi ve 29 atık su numunesi alındı. Bu numuneler çeşitli analizlere tabi tutulacak.

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi.

Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumlarının önlenmesi için Tekirdağ'da çevre denetimi gerçekleştirildi.