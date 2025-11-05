Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: Çöp Torbasında 1 kilogram 87 gram ve 17 bin 638 Hap

Tekirdağ'da 11 ilçede eş zamanlı narkotik operasyonunda bagajdaki çöp torbasasında 1 kilogram 87 gram uyuşturucu, 17 bin 638 hap ve 42 bin 600 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:55
Operasyonun ayrıntıları

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARVAS Projesi kapsamında 27 Ekim - 03 Kasım 2025 tarihleri arasında 11 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Toplam 60 mahallede 183 ayrı uygulama gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan 181, uyuşturucu madde ticareti suçundan 22 olmak üzere toplam 203 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyon sırasında durdurulan bir aracın bagajında bulunan büyük boy çöp torbası içinde 1 kilogram 87 gram çeşitli uyuşturucu madde, 17 bin 638 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 TL ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 11 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı kararlı mücadeleyi vurgulayarak vatandaşları uyuşturucu ile ilgili ihbarlarda bulunmaya çağırdı. İhbarlar için 112 acil çağrı hattı ile 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı kullanılabilecek.

