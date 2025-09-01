Tekirdağ'da NKÜ'de Kuraklık Test Merkezi Kuruluyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Kuraklık Test Merkezi Kuruluyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde, bitkilerin kuraklığa dayanıklılığını ölçmek üzere yeni bir test merkezi kuruluyor. Merkezde ayçiçeği, buğday ve çeltik başta olmak üzere birçok ürün özel sistemlerle değerlendirilecek.

400 metrekarelik sensör kontrollü sistem ve simülasyon

NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer tarafından yapılan açıklamaya göre, 400 metrekarelik alana kurulacak merkez sensörlerle ve yağmur kontrollü mekanizmalarla işletilecek. Sistem, yağmur yağmadığında açılan; yağış halinde kapanan bir düzenekle çalışarak farklı kuraklık düzeylerini simüle edecek ve bitkilerin tepkileri detaylı raporlarla ortaya konulacak.

Başer, iklim değişikliğinin tarımsal üretime doğrudan etkileri olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de kışlık ürünlerde kaybın bir kısmı ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanıyor. Bizim elimizdeki çeşitlerin en iyi olması lazım. Bu çeşitlerin mutlaka kuraklığa karşı test edilmesi gerekiyor. Çeşitler, kuraklığa ve hastalığa dayanıklı olmayınca aşırı gübre ve ilaç uygulamalarıyla toprak ve çevre zarar görüyor. Üreticilerin yüksek verim yerine kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı çeşitleri tercih etmesi büyük önem taşıyor." dedi.

İşbirlikleri, uygulama süreci ve kapasite

Merkeze İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı ve tohumcular destek veriyor. Başer, Konya'da da benzer bir merkezin bulunduğuna dikkat çekti.

Merkezin bir yıl içinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Üreticiler ve tohum firmaları başvurularını yaptıktan sonra fide ve bitki dönemlerinde kuraklık testleri uygulanacak. Yaklaşık 5-6 ay sürecek testlerde aynı anda yüzden fazla genotip incelenebilecek ve elde edilen veriler raporlanarak üreticilerle paylaşılacak.

