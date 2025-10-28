Tekirdağ'da NKÜ'den Uöneri: Böcek Mücadelesinde 'Organik İlaç' Kullanımı

Tekirdağ'da NKÜ'den organik ilaç çağrısı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, böceklerle mücadelede kimyasal ilaçların tek çare olmadığını vurgulayarak üreticilere diatom toprağı bazlı organik ilaç kullanımını tavsiye etti.

Kimyasal kullanımı azaltma çağrısı

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada tohumculuk sektörü ve tarımsal üretimde kimyasal kullanımını azaltılması gerektiğini belirtti. Konuşmasında, "Tarımsal mücadelede çoğunlukla kimyasallar kullanılıyor. Üreticilerimiz çeşitli kimyasallar kullanarak toprağını zehirliyor. Kimyasal kullanımından ziyade doğal yollarla mücadele etmeyi tercih etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Diatom toprağı bazlı ürünlerin avantajları

Sağlam, diatom toprağından geliştirilen böcek ve parazit öldürücü organik ilaçların etkin bir alternatif sunduğunu, bu ürünlerin sıvı ve toz formlarda da üretilebildiğini aktardı. Organik ilaçlamayla üretilen ürünlerin daha sağlıklı ve zararsız olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sağlam, diatomlu toprağın gıda maddelerinin üretiminde güvenle kullanılabileceğini belirterek şunları kaydetti: "Nohut, fasulye gibi ürünlere kiloda bir çay kaşığı dozunda uyguladığınızda dışarıdan bir böcek ürününüze bulaşmıyor, bulaşık ise içerisinden çıkan böcek artık bu ortamda gelişemiyor. Siz zararlıyı doğal bir yöntemle kontrol altına almış oluyorsunuz. Bu ürünleri biz tüketim öncesinde yıkamakta ve kaynatmaktayız. Bunun için herhangi bir kalıntı riski bulunmamakta çünkü tamamen doğal bir ürün."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, böceklerle mücadele konusunda kimyasal mücadele yerine organik ilacın kullanılmasını tavsiye etti. Sağlam, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.