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Tekirdağ'da Öğrenciler Orman İşçilerine Teşekkür Mektupları Okudu

Tekirdağ'da gençler, orman yangınlarında mücadele eden işçilere yazdıkları mektuplarla teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:52
Tekirdağ'da Öğrenciler Orman İşçilerine Teşekkür Mektupları Okudu

Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret

Tekirdağ'da, orman yangınlarıyla mücadele eden orman işçileri, gençlerin teşekkürlerini aldı. Gençlik Merkezi öğrencileri, Kumbağ Mahallesi'nde bir araya geldiği işçilere yazdıkları mektupları okudu.

Fedakarlık ve Cesaret Vurgusu

Öğrenciler, günlerce uykusuz kalarak yangınlarla mücadele eden orman işçilerine duydukları minnettar duygularını paylaştı. Aybüke Hüma Canik, okuduğu mektupta, "Ormanlarımızın yanmaması için çok gayret gösterdiniz. Hiçbir zaman azminizi kaybetmediniz ve gönülden çalıştınız," ifadelerini kullandı. Canik, orman işçilerinin zor ve tehlikeli mesleklerini icra ettiklerini vurgulayarak, yangınların ekiplerin özverili çalışmaları ile kontrol altına alındığını belirtti.

Umut Mesajı

Öğrencilerden Canik, "Biliyorum işiniz çok zor ve tehlikeli ama siz mücadele ediyorsunuz. Bu da hepimize umut veriyor. Belki sizler olmasaydınız hayvanların bir evi, bir yaşam alanı olmayacaktı. Ülkemizde birçok yer yanıyor ama sizler pes etmiyorsunuz. Lütfen kendinize dikkat edin, bizler hep sizin yanınızdayız," diyerek orman işçilerine desteğini belirtti.

Teşekkür ve Soru-Cevap

Diğer bir öğrenci Emine Nur Çömlek de, orman işçilerinin canlarını hiçe sayarak yangınlarla mücadele ettiğini anlattı. Daha sonra, öğrenciler okudukları mektupları orman işçilerine teslim etti. İşçiler, öğrencilerin bu anlamlı jestine teşekkür ederek, onlara çeşitli soruları yanıtladılar.

Tekirdağ'da öğrenciler orman yangınlarında fedakarca mücadele eden orman işçileriyle bir araya...

Tekirdağ'da öğrenciler orman yangınlarında fedakarca mücadele eden orman işçileriyle bir araya geldi. Gençlik Merkezi öğrencileri, Kumbağ Mahallesi'ndeki ziyarette, kaleme aldıkları mektuplarını, yangına müdahale etmek için günlerce uykusuz kalan ve ateşin içine cesurca giren personele okudu.

Tekirdağ'da öğrenciler orman yangınlarında fedakarca mücadele eden orman işçileriyle bir araya...

Tekirdağ'da öğrenciler orman yangınlarında fedakarca mücadele eden orman işçileriyle bir araya geldi. Gençlik Merkezi öğrencileri, Kumbağ Mahallesi'ndeki ziyarette, kaleme aldıkları mektuplarını, yangına müdahale etmek için günlerce uykusuz kalan ve ateşin içine cesurca giren personele okudu.

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