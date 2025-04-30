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Tekirdağ'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:12
Tekirdağ'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Tekirdağ'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla etkileyici bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında toplanan öğrenciler, İHH İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte, "Tüm uyuyanları uyandırmak için bir Gazze yeter" ve "Özgür Kudüs, özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan öğrenciler, Gazze'ye desteklerini etkin bir şekilde dile getirdi.

Protesto Açıklaması

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Genç İHH Tekirdağ Temsilcisi Yusuf Uygun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Uygun, İsrail'in Filistin'de yıllardır süregelen zulmüne dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun çiğnendiği, Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürdüğü ve binlerce sivilin canice şehit edildiği bu karanlık tablo, insanlık vicdanını kanatıyor. Batı'da, ABD'den Avrupa'ya kadar sokaklarda Filistin için haykırışları duyuyoruz. New York'ta, Londra'da, Paris'te binlerce insan, siyonist rejimin soykırım politikalarını lanetliyor. Üniversite kampüslerinde öğrenciler, işgalci İsrail'i destekleyen şirketlere boykot çağrısı yapıyor. Bu protestolar, insanlık onurunun hâlâ ayakta olduğunu kanıtlıyor."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

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