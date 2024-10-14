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Tekirdağ'da Oto Dolandırıcılığı Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen oto dolandırıcılığı operasyonunda 26 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:48
Tekirdağ'da Oto Dolandırıcılığı Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

Oto Dolandırıcılığına Büyük Darbe

Tekirdağ'da 11 ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda, yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının değiştirildiği iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yerli ve Yabancı Şüpheliler Yakalandı

Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, bazı şüphelilerin ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları edinerek, bunların bilgilerini değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü saptandı.

Bulgaria'dan Gelen Araçlar

Polis, bu dolandırıcılık ağının Bulgaristan'daki bağlantılar aracılığıyla yürütüldüğünü belirledi. Yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının, hasarlı araçların bilgileriyle değiştirildiği ortaya çıkarıldı.

Operasyon ve Tutuklamalar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan eş zamanlı operasyonlarda, 2'si Bulgaristan vatandaşı olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı ve toplamda 35 araç ele geçirildi. Yapılan incelemelere göre, şüphelilerin 147 vatandaştan yaklaşık 114 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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