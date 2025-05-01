Tekirdağ'da Poyraz Denizde Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyrazın Etkileri

Marmara Denizi'nde son 5 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden olmaya devam ediyor. Bu olumsuz hava koşulları, yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tankerlerin Tekirdağ açıklarında beklemesine yol açtı.

Poyrazın Hızı ve Etkileri

Poyrazın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreyi bulurken, bu durum balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Özellikle Süleymanpaşa ilçesindeki küçük tekneli balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava Durumu

Tekirdağ'da hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü bu günlerde, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Deniz ulaşımında yaşanan aksaklıkların sona ermesi, bölgedeki denizciler için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı şilep ile tankerler, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı şilep ile tankerler, Tekirdağ açıklarında bekliyor.