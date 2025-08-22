Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında

Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 33. Ayçiçeği Festivali'nde konser sonrası yaşanan olayda rap şarkıcısı Emirhan Çakal havalı tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayın Detayları

Çakal, festivalin ilk gününde sahne aldı. Vinç aracılığıyla platformdan inerken açılan ateş sonucunda bacağına saçma isabet etti. Yaralanan şarkıcı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun düzelmesinin ardından taburcu edildi.

Gözaltı ve İfade

Olayın faili olduğu değerlendirilen F.D., Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ifadesinde, kastı olmadığını; ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği bildirildi. Zanlının evinde yapılan aramada bir havalı tüfek ile 67 saçma ele geçirildi.

