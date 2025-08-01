Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduran iki kişi gözaltına alındı. Operasyon, özellikle ruhsatsız silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak düzenlendi.

Operasyon Ayrıntıları

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde toplam 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda, aralarında 3 ruhsatsız av tüfeği, 63 tüfek fişeği ve 26 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde bulundurmaya yarayan 18 peçete, 2 hassas terazi ve bir kutu asetonun bulunduğu önemli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon kapsamında Y.C. ve U.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında, Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüphelilerden U.T. tutuklanırken, diğer şüpheli Y.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 63 tüfek fişeği ve 26 tabanca fişeği, uyuşturucu emdirilmiş 18 peçete, 2 hassas terazi ve 1 kutu aseton ele geçirildi.