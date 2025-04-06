Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Baş Göstermiş Olumsuz Etkiler Yaratıyor

Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek şehrin birçok noktasında su birikintileri oluşturdu. Bu durum, ulaşımı zorlaştırırken, vatandaşların da günlük rutinlerini aksattı.

Trafikte Yoğunluk ve Önlemler

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alarak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülerin, doğabilecek olumsuz koşullara karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşlar Yağıştan Kaçış Yolları Aradı

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.