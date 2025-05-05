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Tekirdağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Kadın Yaralandı

Çorlu'da sahipsiz köpeğin ısırdığı Zekiye Atasoy, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 17:12
Tekirdağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Kadın Yaralandı

Çorlu'da Sahipsiz Köpek Saldırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan Zekiye Atasoy hafif yaralandı. Cemaliye Mahallesi'nde yürüyüş yapan Atasoy, aniden köpeğin saldırısına maruz kaldı.

Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olayın ardından bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı ve bacağındaki yaralar için gerekli tedaviyi sağladı. Daha sonra Atasoy, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla yetkililerin sahipsiz hayvanlarla ilgili daha etkin bir şekilde önlemler alması gerektiği vurgulanıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın hafif yaralandı.

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