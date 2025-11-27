Tekirdağ'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Sayım Başladı

Tekirdağ'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Kapsamlı Sayım Çalışması

Kent genelinde hayvan sayısı ve sağlık durumu kayıt altına alınıyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Kaymakamlık Makamı Oluru ile kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının tespiti için sayım çalışması başlattı.

Ekipler gün boyunca mahalle mahalle dolaşarak sokaklarda bulunan sokak hayvanlarını kayıt altına alıyor ve hayvanların sağlık durumlarına ilişkin gözlemler yapıyor.

Yetkililer, çalışmanın sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik planlamaların daha sağlıklı yapılabilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Elde edilen verilerin ilerleyen süreçte hem rehabilitasyon faaliyetlerinin hem de barınma kapasitesinin doğru şekilde planlanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

