Tekirdağ'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Sayım Başladı

Tekirdağ'da, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Kaymakamlık Makamı Oluru ile kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının tespiti için sayım çalışması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:46
Tekirdağ'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Sayım Başladı

Tekirdağ'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Kapsamlı Sayım Çalışması

Kent genelinde hayvan sayısı ve sağlık durumu kayıt altına alınıyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Kaymakamlık Makamı Oluru ile kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının tespiti için sayım çalışması başlattı.

Ekipler gün boyunca mahalle mahalle dolaşarak sokaklarda bulunan sokak hayvanlarını kayıt altına alıyor ve hayvanların sağlık durumlarına ilişkin gözlemler yapıyor.

Yetkililer, çalışmanın sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik planlamaların daha sağlıklı yapılabilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Elde edilen verilerin ilerleyen süreçte hem rehabilitasyon faaliyetlerinin hem de barınma kapasitesinin doğru şekilde planlanmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

TEKİRDAĞ GENELİNDE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ SAYISINI BELİRLEMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA...

TEKİRDAĞ GENELİNDE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ SAYISINI BELİRLEMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.

TEKİRDAĞ GENELİNDE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ SAYISINI BELİRLEMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Güney Kore, 'Hassas Ülkeler' Listesinde: ABD İle İletişim Devam Edecek
5
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
7
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?