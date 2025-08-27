DOLAR
Tekirdağ'da Sarılar Göleti'nin Su Seviyesi Kuraklıkla Yüzde 25'e Düştü

Tekirdağ'da Sarılar Göleti'nin doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcakların yol açtığı buharlaşma nedeniyle yüzde 25'e geriledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:47
Tekirdağ'da Sarılar Göleti'nin su seviyesi kritik seviyeye düştü

Kuraklık ve buharlaşma göleti etkiledi

Tekirdağ'da bulunan Sarılar Göleti'nin su seviyesi, bölgedeki kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelen buharlaşma sonucu azaldı.

Göletin doluluk oranı, yapılan ölçümlere göre yüzde 25'e geriledi. Bu düşüş kentteki su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler doğurmaya devam ediyor.

Son dönemde kentte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanmasına rağmen, bu yağışlar baraj ve göletlerin dolmasına katkı sağlamadı.

Sarılar Mahallesi'nde tarımsal sulama ve hayvanların su ihtiyacını karşılayan göletin doluluk oranındaki azalma, bölge tarımı ve hayvancılığı için risk oluşturuyor.

Yerel yetkililer ve üreticiler, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı yönünde önlemlere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Tekirdağ'da bulunan Sarılar Göleti'nin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle yüzde 25'e düştü.

