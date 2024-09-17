Tekirdağ'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış, şehri olumsuz bir şekilde etkisi altına aldı. Kentin Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile çeşitli sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis Ekipleri Trafikte Önlem Alıyor

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak önlemler aldı.

Sahilde Yağışa Karşı Önlemler Alınıyor

Yağış nedeniyle sahilde hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ve seyyar satıcılar, çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştılar.

Hava Durumu Ve Yağış Beklentisi

Tekirdağ'da hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü bildirilirken, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortacami Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda esnaflar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, sağanak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortacami Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda esnaflar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, sağanak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortacami Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda esnaflar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, sağanak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortacami Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda esnaflar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, sağanak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortacami Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda esnaflar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, sağanak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.