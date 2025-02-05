Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi'nde husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, A.M.A, V.Ş, M.A. ve Y.E.K. arasında gerçekleşen tartışmayla başladı. Kavga sırasında V.Ş, M.A. ve Y.E.K. vücutlarına kurşun isabet ederek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan V.Ş. hastanede hayatını kaybetti. M.A. ve Y.E.K.'nin tedavileri ise devam ediyor.

Olay sonrası kaçmaya çalışan A.M.A, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı iddia edilen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.M.A, adalete sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.