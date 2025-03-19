Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı, Sanık Hakim Karşısında

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybetmesi ve bir polis memurunun da aralarında bulunduğu üç kişinin yaralanmasının ardından sanığın yargılanması başladı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık E.U., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da salonda yer aldı. Sanık E.U. savunmasında ilginç iddialarda bulundu. Öyle ki, “yapay zekayla aklını okuduklarını” ve düşüncelerinin daha önce bilindiğini öne sürdü. Bununla birlikte, silahlı saldırıdan etkilenen Fatma Özdemir için duygusal hissettiğini belirterek, “Fatma’ya açıktıktan sonra onu çay ocağında görmeye başladım. Sonrasında bana sürekli dalga geçmeye başladılar ve bunun nedenini sorguladım.” ifadelerini kullandı.

E.U., olay sırasında yaralanan polis memuruna yönelik kasıtlı bir hareketinin olmadığını, kaçarken kaza sonucu silahın ateş aldığını öne sürdü. Bu açıklamalar, maktul Fatma Özdemir’in kardeşi Selen Özdemir tarafından yalanlandı. Selen Özdemir, kardeşinin daha önce E.U. tarafından tehdit edildiğini ifade ederek sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Diğer yandan, yaralanan polis memuru Ö.K., E.U.’nun kendisine doğrudan hedef alarak ateş ettiğini ve yaralandığını belirtti. Olayda yaşamını yitiren Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin de sanığın beyanlarını kabul etmeyerek, E.U’nun ömür boyu hapis cezası almasını istedi.

Mahkeme heyeti, maktul Fatma Özdemir’in babası Kemal Özdemir’in dosyaya müşteki olarak eklenmesine ve bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verirken, yaralıların durumuna ilişkin raporların tutulmasına da hükmetti.

Duruşma sonrasında avukatlardan Kamil Can Yavaş, sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini ifade etti. Yavaş, “Herhangi bir pişmanlık duymadığını beyan etti. Bu sebeple, biz avukatlar kadına karşı gerçekleştirilmiş bir cinayette sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz,” dedi. Diğer avukat Fırat Eren Canpolat ise sanığın gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Olay, 4 Ekim 2024 tarihinde Tekirdağ’da gerçekleşti. Elektornik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, bu saldırıda Barkın Perçin yaşamını yitirmiş, Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı. Fatma Özdemir, hastanede iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurularak gözaltına alınmış ve hakimi tutuklanmıştı. Dava iddianamesinde sanığın 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.