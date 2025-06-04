Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Müteahhit Burhan Yalçın Hayatını Kaybetti

Kapaklı'da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi'nde, müteahhit Burhan Yalçın silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay, Vatan Caddesi'nde bulunan iş yerinde gerçekleşti. Yalçın, Y.Y. isimli bir şahsın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi

Ambulans ve polis ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayın ardından Yalçın'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Y.Y. Kıskıvrak Yakalandı

Olay yerinden kaçan Y.Y.'nin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi'nde saklandığı tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, toplumda endişe yaratan bu saldırı, güvenlik açısından farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.