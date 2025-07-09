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Tekirdağ'da Sokakta Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüyen 19 yaşındaki Bünyamin E., sokakta silahla vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 00:04
Tekirdağ'da Sokakta Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Sonrası Üzücü Gelişme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde meydana gelen korkunç bir silahlı saldırı sonucunda 19 yaşındaki Bünyamin E. hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Bünyamin E., Silahtarağa Mahallesi'nde yürüyüş yaparken ansızın silahlı bir saldırıya uğradı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Şüphelinin olay yerinden kaçtığı bildirildi. Çevredekilerin acil ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye hızla sevk edildi. Ağır yaralanan Bünyamin E., çıkarıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gergin Anlar ve Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından hastanede gerginlik yaşandı. Bünyamin E.'nin yakınlarıyla polis arasında arbede meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever, olay yerinde ve hastanede incelemelerde bulunarak güvenlik önlemlerini artırdı.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bünyamin E.'yi vurduğu iddia edilen H.Y.'nin yakalanması için emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'n Çorlu ilçesinde bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını...

Tekirdağ'n Çorlu ilçesinde bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'n Çorlu ilçesinde bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını...

Tekirdağ'n Çorlu ilçesinde bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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