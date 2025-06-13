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Tekirdağ'da Su ve Atık Su Ekipmanları 19 Ülkeye İhraç Ediliyor

Tekirdağ'daki firma, su arıtma sistemleriyle 19 ülkeye ihracat yaparak büyümeyi ve istihdamı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 11:53
Tekirdağ'da Su ve Atık Su Ekipmanları 19 Ülkeye İhraç Ediliyor

Tekirdağ’da bulunan bir firma, su ve atık su arıtma sistemlerine yönelik ekipmanlarını üreterek 19 ülkeye ihraç ediyor. Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, bu alandaki üretimiyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor.

Üretim tesisinin yaklaşık 10.000 metrekarelik bir alanda kurulu olduğu belirtilirken, firmanın 110 kişiye istihdam sağladığı kaydedildi. Ürün yelpazesi içerisinde penstok kapaklar, ızgara sistemleri, sıyırıcılar, karıştırıcılar, çamur susuzlaştırma ekipmanları ile kum ve aktif karbon filtreleri yer almaktadır.

Firma sahibi Metin Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticaret hayatına 2004 yılında küçük bir sanayi dükkanında başladıklarını, şu anda ise entegre bir üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Bahar, "Firmamız, su ve atık su arıtma süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları kendi bünyesinde üç boyutlu olarak tasarlıyor, müşteri onayının ardından üretim CNC makineleri ve robot destekli sistemlerle gerçekleştiriliyor," dedi.

Bahar, büyüyen iş hacmi ile birlikte istihdamlarını da artırdıklarını vurgulayarak, Türkiye genelinde 69 ilde ve yurt dışında birçok ülkede ürünlerinin aktif olarak kullanıldığını dile getirdi. Bahar, "Ürünlerimiz Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkelerde; Mısır, Libya, Fas ve Amerika kıtasında da Şili ve Dominik Cumhuriyeti'nde tercih ediliyor," ifadelerini kullandı.

Bahar, yılda çeşitli kalemlerde 1000 ürün ürettiklerini, bunların 500-600'ünün ihraç edildiğini de ekledi. Ayrıca, KOSGEB ve Trakya Kalkınma Ajansı gibi desteklerin üretim kapasitelerini artırmada önemli rol oynadığını belirtti.

Bahar, "Başta Avrupa olmak üzere yeni pazarlara ulaşmayı, henüz ihracat gerçekleştirmediğimiz ülkelere de hizmet sunmayı hedefliyoruz. 2 yıl içinde üretim kapasitemizi %50 artırmayı ve ihracatımızı %75’e çıkarmayı amaçlıyoruz," diyerek çevreye duyarlı üretim anlayışlarının yanı sıra kadın istihdamını artırmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma...

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, su ve atık su arıtma süreçlerinde kullanılan çeşitli ekipmanları üretip 19 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesisinde 110 kişiye istihdam sağlayan firma, penstok kapaklar, ızgara sistemleri, sıyırıcılar, karıştırıcılar, çamur susuzlaştırma ekipmanları, kum ve aktif karbon filtre ile yumuşatma sistemleri üretiyor.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma...

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, su ve atık su arıtma süreçlerinde kullanılan çeşitli ekipmanları üretip 19 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesisinde 110 kişiye istihdam sağlayan firma, penstok kapaklar, ızgara sistemleri, sıyırıcılar, karıştırıcılar, çamur susuzlaştırma ekipmanları, kum ve aktif karbon filtre ile yumuşatma sistemleri üretiyor.

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