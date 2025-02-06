DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,29%
ALTIN
3.305,41 -0,01%
BITCOIN
3.525.338,92 -0,72%

Tekirdağ'da Tapulu Arazi İddiası: Sokak Girişi Bariyerle Kapandı

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı. Olay polis tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:49
Tekirdağ'da Tapulu Arazi İddiası: Sokak Girişi Bariyerle Kapandı

Tekirdağ'da Sokak Girişi Bariyerle Kapatıldı

Tekirdağ'ın İhsaniye Mahallesi'nde bir kişi, tapulu arazisi olduğunu öne sürerek İhsaniye Sokak'ın girişini bariyerle kapattı. Sokak girişine asılan "Girilmez" levhasıyla birlikte demir direklerle oluşturulan bariyer, araç trafiğine kapatıldığında, durum çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve polise bildirildi.

Arazi İddiası ve Gerekçe

Sokağı kapatan Ayhan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın bir bölümünün kendilerine ait tapulu arazi olduğunu ifade etti. Kılıç, belediye ile görüştüğünü ve kendi arsasını koruma amacıyla bu bariyeri oluşturduğunu belirterek, "Girilmez" levhasını astığını kaydetti.

Kılıç, belediye yetkililerinin kendisine "Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz" dediğini iddia ederken, geçmişte bölgede kendilerine ait bir evin bulunduğunu da dile getirdi.

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "1960 yılından beri burası benim. Ancak ev yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Geçmiş dönemlerde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar."

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asrın Felaketi' Açıklaması: Maliyet 254 Milyar Dolar
3
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
4
Birlik Haber-Sen Başkanı Budak: Memur ve Emeklilere Refah Payı Talebi
5
Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası
6
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesi Yeniden Canlanıyor

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış