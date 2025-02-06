Tekirdağ'da Tapulu Arazi İddiası: Sokak Girişi Bariyerle Kapandı

Tekirdağ'da Sokak Girişi Bariyerle Kapatıldı

Tekirdağ'ın İhsaniye Mahallesi'nde bir kişi, tapulu arazisi olduğunu öne sürerek İhsaniye Sokak'ın girişini bariyerle kapattı. Sokak girişine asılan "Girilmez" levhasıyla birlikte demir direklerle oluşturulan bariyer, araç trafiğine kapatıldığında, durum çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve polise bildirildi.

Arazi İddiası ve Gerekçe

Sokağı kapatan Ayhan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın bir bölümünün kendilerine ait tapulu arazi olduğunu ifade etti. Kılıç, belediye ile görüştüğünü ve kendi arsasını koruma amacıyla bu bariyeri oluşturduğunu belirterek, "Girilmez" levhasını astığını kaydetti.

Kılıç, belediye yetkililerinin kendisine "Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz" dediğini iddia ederken, geçmişte bölgede kendilerine ait bir evin bulunduğunu da dile getirdi.

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "1960 yılından beri burası benim. Ancak ev yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Geçmiş dönemlerde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar."

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.