Tekirdağ'da TBNG, Doğal Gaz Üretimini Artırıyor

Trakya Havzası'ndan Yeni Hamle: TBNG Üretimi Artırıyor

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle hayata geçirdiği sondaj programı çerçevesinde, Tekirdağ'da açtığı yeni kuyular ile doğal gaz üretimini artırmaya devam ediyor.

TBNG, Tekirdağ ve Silivri bölgelerinde toplam 90 kuyudan günlük 200 bin metreküp doğal gaz üretiminde bulunuyor. Sondaj kuyularından elde edilen gaz, 60'a yakın sanayi tesisine ulaştırılmakta.

Şirket, yeni sondaj programı ile günlük üretimini 250 bin metreküpe, yıllık toplam üretimini ise yaklaşık 100 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

40 Yıldır Doğal Gaz Üretimi

TBNG Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Furat, şirketin Karadeniz Mahallesi'ndeki sahasında yaptığı açıklamada, Trakya'da 40 yıl boyunca devam eden çalışmalarını vurguladı. Furat, 'Burada hedefimiz 1200 metre derinlikten günlük yaklaşık 20 bin metreküp doğal gaz üretmek. Bu miktar yaklaşık 8-9 bin konutun gaz tüketimine eşdeğerdir. Ayrıca, mevcut 200 bin metreküplük üretimimizle zaten 80 bin konutun ihtiyaçlarını karşılamaktayız.' şeklinde ifade etti.

Furat, 2025 yılına yönelik sondaj programlarının 4 kuyuluk olduğunu belirterek, gelecek aylarda son sondaj kuyusunun açılacağını dile getirdi. Trakya'da bugüne kadar 500'den fazla kuyu açıldığı belirtilirken, bölgenin doğalgaz ve petrol üretimi açısından önemine değinildi.

Furat, Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacının Trakya, TPAO ve özel sektör firmaları aracılığıyla karşılandığını ifade etti ve "Trakya, Avrupa'ya geçiş yolu üzerinde yer alan stratejik bir konumda bulunuyor." dedi.

Yeni Teknolojilerle Mümkün Olacak

TBNG Teknik Müdürü Gürkan Karakaya, Trakya'nın önemli bir doğal gaz üretim potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Özellikle derin noktalarda kaya gazı rezervlerinin bulunabileceğini aktaran Karakaya, bu rezervleri üretime kazandırmak amacıyla teknik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi. 'Yeni gelişen teknolojilerle bu hedeflere ulaşmayı planlıyoruz,' dedi.

TBNG, Tekirdağ'daki çalışmalarını hızlandırarak, yerli enerji üretimine katkıda bulunmayı sürdürecek.

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğiyle hazırladığı sondaj programı kapsamında, Tekirdağ'da açtığı yeni kuyularla üretimini artırarak, doğal gaz çıkarmaya devam ediyor.

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğiyle hazırladığı sondaj programı kapsamında, Tekirdağ'da açtığı yeni kuyularla üretimini artırarak, doğal gaz çıkarmaya devam ediyor.