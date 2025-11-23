Tekirdağ'da Trafik Denetimi: Kurallara Uymayanlara 70 Bin TL Ceza

Tekirdağ'da trafik uygulaması: Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Denetim noktası ve kontrol kapsamı

Uygulama, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı giriş noktasında yapıldı. Ekipler, sürücü belgelerini, araçların teknik yeterliliklerini ve trafik kurallarına uygunluğunu tek tek kontrol etti.

İhlaller ve uygulanan cezalar

Denetimlerde belirtilen hız sınırını aşma, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi maddelere uymayan sürücülere toplam 70 bin TL idari para cezası kesildi.

Güvenlik için denetimler sürecek

Polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

