Tekirdağ'da Trafik Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Tekirdağ'da Feci Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gerçekleşen korkunç bir kazada, otomobilin bariyere çarpması sonucu 8 yaşındaki Rüya Eker hayatını kaybetti. Olay, sürücüsü Fikri Eker'in (40) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Anı ve Yaralılar

34 CVR 142 plakalı otomobil, bariyere çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü Eker ile araçta bulunan Şenay Eker (40) ve Rüya Eker yaralandı.

Yaralılar, acil müdahale için Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat ne yazık ki, ağır yaralanan Rüya Eker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu trajik kaza, trafikte dikkatli olmanın ve hızlı sürüşten kaçınmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.