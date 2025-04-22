Tekirdağ'da Turizm Haftası Kapsamında Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde farkındalık yaratmak amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamları ve Okyanus Su Sporları Kulübü Deniz Temizliğine Önem İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin önemine dikkat çekti. Karaküçük, "Marmara Denizi'nin temiz tutulması adına çaba sarf ettik. Mavi gözlü şehrimizin göz bebeği Marmara Denizi'mizin kıyısında turizmin önemli unsuru olan deniz turizmini canlandırmak ve sosyal sorumluluk anlamında deniz temizliği etkinliği gerçekleştirdik," dedi. Karaküçük, bu önemli etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Temizlikten Çıkarılan Atıklar Sergilendi Denizden çıkarılan lastik, ağ, tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığında sergilendi. Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları ile Okyanus Su Sporları Kulübü üyeleri, denizde dip temizliği yaptı. Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları ile Okyanus Su Sporları Kulübü üyeleri, denizde dip temizliği yaptı.