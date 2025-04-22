DOLAR
38,24 -0,04%
EURO
43,78 0,92%
ALTIN
4.176,87 0,69%
BITCOIN
3.469.889,14 -4,02%

Tekirdağ'da Turizm Haftası Kapsamında Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Deniz turizmine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:27
Tekirdağ'da Turizm Haftası Kapsamında Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde farkındalık yaratmak amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamları ve Okyanus Su Sporları Kulübü

Deniz Temizliğine Önem

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin önemine dikkat çekti. Karaküçük, "Marmara Denizi'nin temiz tutulması adına çaba sarf ettik. Mavi gözlü şehrimizin göz bebeği Marmara Denizi'mizin kıyısında turizmin önemli unsuru olan deniz turizmini canlandırmak ve sosyal sorumluluk anlamında deniz temizliği etkinliği gerçekleştirdik," dedi.

Karaküçük, bu önemli etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Temizlikten Çıkarılan Atıklar Sergilendi

Denizden çıkarılan lastik, ağ, tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığında sergilendi.

Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği...

Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları ile Okyanus Su Sporları Kulübü üyeleri, denizde dip temizliği yaptı.

Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği...

Tekirdağ'da "Turizm Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları ile Okyanus Su Sporları Kulübü üyeleri, denizde dip temizliği yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Temsili Vali, Gazze Çocuklarının Özgürlüğü İçin Ses Verdi
2
Samsun'da Tohum Gelecektir Projesi ile Ata Tohumları Korunuyor
3
İstanbul Valisi Davut Gül, 5 İlden 21 Öğrenciyi Ağırladı
4
81 Şehirden Öğrenciler İstanbul'u Tanıma Fırsatı Buluyor
5
Iğdır'da Aranan Cinayet Hükümlüsü Ağrı Dağı'nda Yakalandı
6
Tekirdağ'da Turizm Haftası Kapsamında Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı