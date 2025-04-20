Tekirdağ'da Turizm Haftası'nda Coşkulu Motosiklet Turu

Tekirdağ'da Büyük İlgiyi Çeken Motosiklet Turu

Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tekirdağ Motosiklet Derneği işbirliğiyle motosiklet turu düzenlendi. Bu etkinliğe yaklaşık 500 motosikletli ve onların aileleri katılım gösterdi.

Rota ve Katılımcıların Coşkusu

Şehir merkezindeki yat limanında toplanan motosiklet tutkunları, Türk bayraklarıyla süslenmiş motosikletleriyle Kumbağ, Uçmakdere, Gaziköy ve Yeniköy gibi muhteşem rotaları takip etti. Katılımcılar, bu yolculuk sırasında Tekirdağ'ın güzel doğa manzaralarının tadını çıkardı.

Doğa ve Çevre Bilincine Dikkat

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, etkinliğin katılımcılara eşsiz bir doğa deneyimi sunduğunu belirtti. "Bu güzel etkinlik, Tekirdağ'ın eşsiz görüntüleriyle Ganos dağının muhteşem manzarası eşliğinde gerçekleşti," dedi. Ayrıca, Karaküçük, hafta boyunca birçok farklı etkinliğin düzenlendiğini ve motosiklet turunun ardından çevre temizliği yapılacağını vurgulayarak, doğanın temiz tutulması ve çevre bilincinin artırılması adına farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları kapsamında motosiklet turu düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Motosiklet Derneği işbirliğinde düzenlenen motosiklet turuna, yaklaşık 500 motosikletli ve aileleri katıldı.

Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları kapsamında motosiklet turu düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Motosiklet Derneği işbirliğinde düzenlenen motosiklet turuna, yaklaşık 500 motosikletli ve aileleri katıldı.