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Tekirdağ'da Uçurumdan Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da 27 yaşındaki A.K. uçurumdan düşerek yaralandı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 14:49
Tekirdağ'da Uçurumdan Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da meydana gelen talihsiz bir olayda, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki A.K.'nın uçurumdan düştüğü bildirildi. Gençten bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti.

Olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve A.K.'nin en son gittiği yer olan Kumbağ Mahallesi çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, uçurumdan gelen seslerin duyulması üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren uğraşlar sonucu A.K.'yı yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Yaralı genç, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da uçurumdan düşen genç yaralandı. Ekiplerce bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu...

Tekirdağ'da uçurumdan düşen genç yaralandı. Ekiplerce bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu alandan yaralı çıkarılan A.K, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da uçurumdan düşen genç yaralandı. Ekiplerce bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu...

Tekirdağ'da uçurumdan düşen genç yaralandı. Ekiplerce bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu alandan yaralı çıkarılan A.K, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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