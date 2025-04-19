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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 4 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:11
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu'da 10 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'nin Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 200 personel, aranan kişilere ve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik önemli bir çalışma yürüttü.

Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlarda, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, farklı suçlardan aranması bulunan 2 kişi de belirlendi.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürmekte olup, güvenlik güçleri soruşturmayı derinleştirerek, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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