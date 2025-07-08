Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler, Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde belirlenen 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 46 bin 995 lira ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 46 bin 995 lira ele geçirildi.