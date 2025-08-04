Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 474 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirledikleri iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 2 bin 474 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 474 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.