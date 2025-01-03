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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:52
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Tekirdağ ilinde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Şarköy, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adresler baskına uğradı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda 85 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, ruhsatsız bir av tüfeği ve bir pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise sürmekte. Olayla ilgili detayların, önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

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