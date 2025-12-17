DOLAR
Tekirdağ’da uyuşturucuya büyük darbe: 178 şüpheliye işlem, 11 tutuklama

Tekirdağ'da Narkotik ekipleri 164 uygulamada 178 şüpheliye adli işlem yaptı; 11 tutuklu. Operasyonda 465 gr uyuşturucu, 13.275 hap ve 29.285 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:58
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlarda, kent genelinde geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 178 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı, bunlardan 11 kişi tutuklandı.

Operasyon detayları

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ihbarları doğrultusunda düzenlenen operasyonlar, 11 ilçe ve 62 mahallede yapıldı. Toplam 164 ayrı uygulama kapsamında; uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 155 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilenler

Aramalarda çeşitli türlerde 465 gram uyuşturucu madde, 13.275 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29.285 TL ele geçirildi.

Tutuklamalar ve yetkililerin çağrısı

Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, gençleri hedef alan sokak satıcılarına karşı mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Şüpheli durumların bildirimi için 112 Acil Çağrı Merkezi veya ilgili emniyet birimlerine başvurulması istendi.

