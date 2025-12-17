Tekirdağ’da uyuşturucuya büyük darbe: 178 şüpheliye işlem, 11 tutuklama

Tekirdağ’da uyuşturucuya büyük darbe: 178 şüpheliye adli işlem, 11 tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlarda, kent genelinde geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 178 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı, bunlardan 11 kişi tutuklandı.

Operasyon detayları

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ihbarları doğrultusunda düzenlenen operasyonlar, 11 ilçe ve 62 mahallede yapıldı. Toplam 164 ayrı uygulama kapsamında; uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 155 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilenler

Aramalarda çeşitli türlerde 465 gram uyuşturucu madde, 13.275 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29.285 TL ele geçirildi.

Tutuklamalar ve yetkililerin çağrısı

Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, gençleri hedef alan sokak satıcılarına karşı mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Şüpheli durumların bildirimi için 112 Acil Çağrı Merkezi veya ilgili emniyet birimlerine başvurulması istendi.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İL GENELİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, ÇOK SAYIDA UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ, YÜZLERCE ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI.