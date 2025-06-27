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Tekirdağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasından başlayarak makilik alana sıçrayan yangın başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:30
Tekirdağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında başlayan ve makilik alana sıçrayan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yörgüç Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, vatandaşların ihbarıyla birlikte devreye giren Orman İşletme Şefliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangına toplamda 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve tankerlerle müdahale edildi. Ayrıca, mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek vererek yangının büyümesini önledi.

Hasar Durumu

Söndürülen yangında yaklaşık 50 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Şu anda, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

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