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Tekirdağ'da Yangın Panik Yarattı: Otluk Alan Makiliğe Sıçradı

Tekirdağ Şarköy'de başlayan yangın, makilik alana sıçradı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 2,5 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 18:09
Tekirdağ'da Yangın Panik Yarattı: Otluk Alan Makiliğe Sıçradı

Şarköy'de Yangın Korkuttu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, İğdebağları Mahallesi'nde otluk alanda meydana gelen yangın, hızla makilik alana yayıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olayı İhbar Eden Vatandaşlar Harekete Geçti

Olayın fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Şefliği, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye yoğun bir ekip sevk edildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangına müdahale için 1 helikopter, 3 arazöz, Şarköy Belediyesi'ne ait iş makineleri ve tankerler kullanıldı. Ayrıca, bölge halkı traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Zarar Gören Alan

Yangın, 2,5 hektarlık alanın zarar görmesine neden oldu. Yaklaşık olarak 3 saatte kontrol altına alınabilen yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk alanda başlayıp makiliğe sıçrayan yangın...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk alanda başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk alanda başlayıp makiliğe sıçrayan yangın...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk alanda başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

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