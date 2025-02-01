Tekirdağ'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis, ulaşımı büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü bildirildi. Malkara, Hayrabolu ve Marmaraereğlisi ilçelerine bağlanan kara yollarında, sis nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı gözlemleniyor.

Özellikle yoğun kavşaklarda trafikte olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemler alındığı belirtiliyor. Bazı bölgelerdeki görüş mesafesi, sisin etkisiyle ciddi anlamda azalırken, denizdeki görüş mesafesinin düşmesi sonucunda bazı gemilerin Tekirdağ açıklarına demirlediği aktarıldı.

Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü kentte, sisin etkilerinin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis, kenti Malkara, Hayrabolu ve Marmaraereğlisi ilçelerine bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis, kenti Malkara, Hayrabolu ve Marmaraereğlisi ilçelerine bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.