Tekirdağ'da Yöresel Tatlı Yarışması: Geleneksel Lezzetler Buluştu

Yöresel Tatlı Yarışması Tekirdağ'da Yapıldı

Tekirdağ'da düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, yöresel tatlılar yarıştı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bu özel yarışmada, 25 yarışmacı ter döktü.

Vali Yardımcısından Turizm Vurgusu

Yarışma öncesinde söz alan Vali Yardımcısı Mustafa Çek, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının 60 milyonu aştığını hatırlatırken, bu yıl daha fazla turist beklediklerini ifade etti.

Tatlıların Tadımı ve Kazananlar

Yarışmada coğrafi işaretli peynir helvası, Hayrabolu tatlısı gibi lezzetlerin yanı sıra Ganos tatlısı, şeker böreği, şıra tarhanası ve ekşi aşı gibi dikkat çekici tatlılar da yer aldı. Yarışma sonunda yapılan değerlendirmede birinciliği oturtma tatlısıyla Ümran Eren, ikinciliği erik aşı tatlısıyla Nuray Cabbar ve üçüncülüğü gaziler helvası tatlısıyla Tülay Keşkekler kazandı.

Yarışmanın Önemi

Yarışmaya jüri üyesi olarak katılan ve dijital içerik üreticisi Necla Karahalil, yöresel tatlıların tanıtımının önemine değinerek, "Şıra tarhanası" tatlısını ilk kez tattığını belirtti. Karahalil, bu tür etkinliklerin tadılmamış ve ismi duyulmamış yöresel ürünlerin bilinirliğini artırdığını vurguladı.

Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yöresel tatlı yarışması düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, 25 yarışmacı katıldı.

Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yöresel tatlı yarışması düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, 25 yarışmacı katıldı.