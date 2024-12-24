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Tekirdağ'da Yük Treni, Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Çerkezköy'de meydana gelen tren kazasında 4 kişi yaralandı. Minibüs, hemzemin geçitte yük treniyle çarpıştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:03
Tekirdağ'da Yük Treni, Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Tekirdağ Çerkezköy'de Tren Kazası: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Kızılpınar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Elde edilen bilgilere göre, makinist R.D. idaresindeki yük treni, hemzemin geçitte B.U. tarafından yönetilen 34 HCL 646 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazanın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri derhal olay mahalline sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün sürücüsü ve içindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Olay yerindeki incelemeler ise devam etmektedir.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı....

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı....

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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