DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.460.674,9 0,08%

Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Devam Ediyor

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışlarına 130 sporcu katılıyor; ödül töreni bugün düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:58
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Devam Ediyor

Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Devam Ediyor

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları sürüyor.

Katılım ve Kategoriler

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünce düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 130 sporcu katılıyor. Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde bugün de devam ediyor.

Antrenörün Değerlendirmesi

Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yarışların heyecanla devam ettiğini söyledi. Uzel, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve sporcuların dereceye girebilmek için mücadele ettiğini aktardı.

Organizasyon, bugün düzenlenecek törende dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken...

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları sürüyor.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken...

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Devam Ediyor
2
Beşiktaş'ta çöpte yanıkları ve kesikleri olan yeni doğan bebek cesedi bulundu
3
Adana Kozan'da Tutuklu Çiftin Evinde Yangın: Savruk Yaylası'nda Kundaklama İddiası
4
Erdoğan ile Şi Anlaştı: Türkiye-Çin İşbirliğinde Düzenli İstişare Kararı
5
Hakkari'de Trafik Kazasında Aynı Aileden 5 Kişi Toprağa Verildi
6
JAFI Başkanı Doron Almog, gözaltı korkusuyla Güney Afrika seyahatini iptal etti
7
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta