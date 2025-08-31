Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Devam Ediyor

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları sürüyor.

Katılım ve Kategoriler

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünce düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 130 sporcu katılıyor. Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde bugün de devam ediyor.

Antrenörün Değerlendirmesi

Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yarışların heyecanla devam ettiğini söyledi. Uzel, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve sporcuların dereceye girebilmek için mücadele ettiğini aktardı.

Organizasyon, bugün düzenlenecek törende dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları sürüyor.