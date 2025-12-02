Tekirdağ'da zincirleme kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti

Malkara-Tekirdağ karayolunda tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; iki sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:35
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme kazada, iki kardeş yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Yağcı Kavşağı'nda dün gece gerçekleşti. Kavşakta dönüş yapan sürücü K.İ idaresindeki 45 AIA 661 plakalı tıra arkadan gelen 59 AJG 365 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından araçta sürücü olarak bulunan Mehmet Sadi Genç (Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru) ile yanındaki kardeşi Semih Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından, 59 AJG 365 plakalı aracın arkasından gelen 10 H 1032 plakalı otomobilin sürücüsü Y.G. kontrolünü kaybederek kazaya karıştı. Bu araçta yolcu olarak bulunan H.G. hafif şekilde yaralandı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak tır sürücüsü K.İ. ile diğer araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

