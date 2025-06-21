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Tekirdağ'daki Gıda Deposunda Yangın: Ürünler Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ürünler hasar gördü.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 16:20
Tekirdağ'daki Gıda Deposunda Yangın: Ürünler Zarar Gördü

Yangın Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde Meydana Geldi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak depodaki ürünlerin büyük bir kısmı zarar gördü.

Olayla ilgili detayların araştırılması sürerken, yetkililer hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait gıda...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki ürünlerin büyük bölümü zarar gördü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait gıda...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki ürünlerin büyük bölümü zarar gördü.

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