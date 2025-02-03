Tekirdağ'daki İlaç Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da İlaç Fabrikasında Patlama Olayı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, organize sanayi bölgesinde bulunan bir ilaç fabrikasında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Olay, ilçe sakinleri arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Olay Yeri ve İlgili Ekipler

Patlama sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Patlamanın etkisiyle ses dalgalarından etkilenen üç işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin Durumu

İşçilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir olumsuz gelişme olmadığı bildirildi. İlgili birimler, olayla ilgili detaylı inceleme başlatmış durumda.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.