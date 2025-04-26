Tekirdağ'daki Kanola Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarını Kendine Çekiyor

Tekirdağ'da Kanola Tarlaları Gösterişli Güzellikler Sunuyor

Baharla birlikte çiçek açan kanola tarlaları, Tekirdağ'ı fotoğraf tutkunlarının yeni adresi haline dönüştürüyor. Hacer Önal, kanola tarlalarını gezerek, "Kanola tarlaları gerçekten çok güzel. Fotoğraf çekilmeye geldik. Bence herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerekiyor,” diyerek bu görüntülerin önemini vurguladı.

Doğa ile İç İçe Bir Deneyim

Tekirdağ, sarıya bürünen kanola bitkileri ile dolup taşıyor ve çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Baharın gelişinin parlak bir sembolü olan kanola tarlaları, Trakya'nın eşsiz doğasını yakalamak isteyen fotoğrafçılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kültür ve Turizm Müdürü'nden Açıklama

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, bu sezon Tekirdağ’ın tanınan ve ziyaret edilen rotalardan biri olduğunu belirtti: "Kanolalarla kentteki tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunu kullananlar yol boyunca fotoğraf çekmeden geçmiyorlar. Fotoğraflar, sosyal medyada yüzlerce kişiye ulaşıyor,” diye konuştu.

Bu eşsiz renk cümbüşü ve doğal güzellik, hem bölgeye gelen yerli turistlerin hem de yerel fotoğrafçıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tekirdağ'ın kanola tarlalarında geçirilen zaman, sadece bir gün değil, hoş anılarla doldurulmuş bir deneyim sunuyor.

Tekirdağ, çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlaları sebebiyle fotoğrafçıları ağırlıyor. Baharın gelişiyle çiçek açan kanolaları görmek için Tekirdağ'ın yanı sıra yakın kentlerden bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de Trakya'nın altın sarısını, kadrajlarına yansıtmaya çalışıyor.

Tekirdağ, çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlaları sebebiyle fotoğrafçıları ağırlıyor. Baharın gelişiyle çiçek açan kanolaları görmek için Tekirdağ'ın yanı sıra yakın kentlerden bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de Trakya'nın altın sarısını, kadrajlarına yansıtmaya çalışıyor.